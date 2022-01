北 '미사일 규탄' 불참 배경은…외교부 "다양한 요소 고려"

[아시아경제 이지은 기자] 미국, 일본, 영국, 프랑스 등 6개국 유엔 대사가 북한 탄도미사일 발사를 규탄한 것과 관련, 우리 정부가 이에 불참한 배경에 대해 외교부는 "다양한 요소를 고려했다"고 답했다.

외교부 당국자는 11일 오전 정례브리핑을 통해 "우리 정부는 한반도 정세의 안정적 관리 그리고 대화 재개를 위한 모멘텀 유지 필요성 등 다양한 요소를 고려하여 종합적으로 대응해 나간다는 입장"이라며 이같이 밝혔다.

미국 등 6개국은 10일(현지시간) 유엔 안전보장이사회 비공개 토의를 앞두고 북한의 미사일 발사를 규탄하고, '완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화(CVID)'를 목표로 언급한 성명을 발표한 바 있다.

외교부는 "유엔을 포함한 국제사회의 논의를 주시하면서 주요 안보리 이사국들과 긴밀히 소통해 나가겠다"고 덧붙였다.

또 외교부 당국자는 북핵 관련 한미일 대응을 묻는 질문에 "우리 정부는 북핵수석대표 간 협의 개최 등 한반도 정세 관련 한·미·일 3국 간 지속적 공조 노력을 계속 경주해 나갈 예정"이라며 "북한도 한반도의 평화와 안정을 바라는 국제사회의 기대에 부응해 대화 재개와 협력에 조속히 호응해 나올 것을 촉구한다"고 밝혔다.

