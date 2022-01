쿠팡, '미리 신학기 디지털 페어' 개최

신학기 준비 위한 인기 디지털기기 브랜드 엄선된 대표 상품 특가

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 신학기를 준비하는 학생들을 위해 온라인 학습 등에 필요한 디지털 기기를 모아 '미리 신학기 디지털 페어'를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 디지털 페어는 새해를 맞이하며 기획해 20여개 인기 브랜드가 함께 참여한다. 디지털 페어 기간 중 브랜드의 인기 상품을 4차례로 나눠 9개의 대표 상품을 기간 한정 특가로 저렴하게 구매할 수 있다. 노트북의 경우 제휴 카드사의 추가 할인 혜택도 제공한다. 참여하는 브랜드로는 앱코, 콕스, 구스페리, 맥도도, 브리츠, 케이안, 레노버, 마이크로소프트, WD, 씽크웨이, MSI, 기가바이트, 자브라, HP, 캐논, 에이수스, 델, 유쾌한생각 등이 있다.

이번 기획전에서 쿠팡은 고객의 쇼핑 편의를 위해 테마를 나눠 고객에게 필요한 상품을 추천한다. '온라인 수업 준비를 위한 학생용 노트북' 테마에선 코로나19로 인해 비대면 수업을 받고 있는 학생들을 위한 노트북이 준비됐다. '최적의 성능인 게이밍 노트북' 테마에서는 최근 온라인 게임의 특성상 필요한 고성능 모델을 만나볼 수 있다. '무선의 편리성을 담은 키보드·마우스, 블루투스 이어폰' 테마에서는 유무선 등 연결방식에 따라 본인이 원하는 제품을 찾아볼 수 있다. '새학기 맞이 깨끗하게 휴대폰 리뉴얼을 위한 휴대폰 액세서리' 테마는 휴대폰 사용에 필요한 다양한 액세서리를 저렴하게 제공한다.

쿠팡은 이번 디지털 페어와 함께 마이크로소프트 '서피스 프로 8'의 국내 공식 출시 사전예약도 진행한다. 이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "새해를 맞이해 신학기를 앞두고 디지털기기를 찾는 고객들이 많을 것으로 예상된다"며 "이번 디지털 페어를 통해 자신에게 필요한 제품을 합리적으로 구매해 만족스러운 쇼핑이 되길 바란다"고 말했다.

