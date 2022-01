네이버 커넥트재단, 올해 첫 청년고용 응원 멤버십 가입

네이버, 포털 광고란에

청년정책 플랫폼 '온라인 청년센터' 홍보공간 제공

[세종=아시아경제 문채석 기자] 비영리 교육재단인 네이버 커넥트재단이 올해 첫 '청년고용 응원 프로젝트 멤버십' 가입 기관이 됐다. 네이버는 자사 포털사이트 광고란에 정부의 청년정책 상담 플랫폼인 '온라인 청년센터' 홍보 공간을 마련하기로 했다.

고용노동부는 11일 오후 2시에 전체 멤버십 가입 기관 중 12번째로 재단의 가입을 인증하는 가입증서 수여식을 열었다고 밝혔다. 재단은 삼성전자, SK하이닉스, 포스코 등에 이어 올해 처음으로 멤버십에 가입했다. 프로젝트는 국무총리실이 주관하는 '청년희망ON' 정책이 현장에서 실행될 수 있도록 기업 주도 훈련, 일경험 등에 대한 행정·재정 지원 사업이다. 기업은 청년고용 문제 해결을 위한 프로그램을 추진하고, 정부는 기업이 자체적으로 수행하기 어려운 모집·채용 등을 지원한다.

재단은 정보기술(IT) 채용 지망생을 위한 온라인 교육서비스인 '부스트코스', 개발자 양성을 목표로 소프트웨어 실무 교육을 하는 '부스트캠프'를 운영해왔다. 비전공 청년들도 재학 중 부스트코스 수강을 통해 IT 기초 역량을 쌓고, 취업 준비 기간 부스트캠프에 참여해 실무 역량을 강화할 기회를 열어줬다.

조규찬 재단 이사장은 "열정 있는 누구나 IT 분야의 진로를 설계하는 데 도움이 되도록 하겠다"며 "앞으로도 부스트코스와 부스트캠프가 IT 인재 육성의 장이 되도록 기여하겠다"고 말했다. 박화진 고용부 차관은 "재단이 부스트코스의 수준 높은 강좌를 청년들에게 무료로 제공하는 등 청년 역량 강화를 위해 늘 힘써줘서 감사하다"며 "멤버십 가입을 통해 개발자를 꿈꾸는 청년들이 부스트코스, 부스트캠프 같은 양질의 교육을 받고 꿈에 한 발 더 다가갈 수 있길 기대한다"고 화답했다.

고용부는 이번 행사를 통해 네이버와 청년 정책 홍보 협업을 하기로 했다. 네이버는 자사 포털사이트를 통해 유형·지역별 청년 정책 맞춤형 검색과 일반 정책상담, 심층상담 등을 제공하는 '온라인 청년센터'의 홍보를 지원하게 된다. 박 차관은 "청년정책 정보·상담 종합플랫폼인 '온라인 청년센터' 홍보를 위해 네이버가 누리집의 광고란을 제공해줘서 고맙다"며 "이를 계기로 훨씬 많은 청년들이 정부의 청년 지원 정책에 대해 알 수 있는 계기가 될 것"이라 강조했다.

한편 고용부는 올해 170억원 규모의 '청년친화형 기업 ESG(환경·사회·지배구조) 지원사업'을 신설해 재정 및 컨설팅 지원을 할 방침이라고 알렸다. 기업이 주도적으로 청년 일경험 기회를 제공하는 경영 문화가 중소·중견기업 등을 포함한 경영계 전반에 확대되도록 유도하기 위해서다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr