임실군 ‘그린뉴딜 지중화사업’ 선정…50억원 확보

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군이 쾌적하고 안전한 보행환경 조성을 위한 2022년 그린뉴딜 지중화사업에 선정됐다.

군은 오수면 오수초등학교와 강진면 갈담초등학교 주변 통학로 환경개선에 필요한 그린뉴딜 지중화사업에 최종 선정, 총 50억원의 사업비를 확보했다고 11일 밝혔다.

기존 지중화사업은 한국전력공사(통신사 포함)와 지자체가 각각 50%씩 부담해야 하는 재정부담이 있었지만, 이번 사업은 국비 지원이 투입돼 추진된다.

정부에서 주관하는 ‘한국판 뉴딜정책’에 발맞춰 추진하는 사업으로 국비(20%), 지자체(30%) 한전 및 통신사(50%)가 각각 부담해 추진된다.

총 사업비 50억원 중 국비 10억원을 지원받게 됐으며 군비 16억원, 한전 및 통신사 24억원이 소요된다.

사업은 도심지 내 밀집지역 전선·통신선 지중화 공동 설치로 오수면 오수초등학교와 강진면 갈담초등학교 주변 통학로의 환경을 개선하는 데 목적이 있다.

특히 국비를 받아 오수면 오수초등학교(L=0.65㎞)와 강진면 갈담초등학교(L=0.9㎞) 통학로 지중화사업을 시행함에 따라 예산 절감 효과를 볼 수 있게 됐다.

군은 한전, 통신업체 간 협약 후 실시설계가 완료되면 주민설명회를 거쳐 배전선로 지중화 공사에 대해 오는 5월에 착공할 계획이다.

이어 오는 9월까지 가복구 공사를 완료하고 도로 및 인도 완전 복구공사는 올해 말 이전에 마무리 지을 예정이다.

사업이 마무리되면 학생 등 보행자의 안전을 확보하고 도심지 미관 개선으로 지역경제 활성화를 도모할 것으로 기대된다.

군은 깨끗한 도시 임실 만들기의 기초적인 기반 시설 사업으로 청정 이미지 제고 및 지역 경쟁력 강화에 보탬이 될 것으로 보인다.

군 관계자는 “지중화사업이 완료되면 쾌적한 도시경관 조성과 학생들의 안전한 통학로 확보로 안전사고 예방 효과가 클 것이다”며 “앞으로도 주민 생활과 안전에 반드시 필요한 사업들을 적극 추진하겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr