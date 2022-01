경기도민 45%, '경기북도 설치 찬성'‥ '조속히 설치' 70%

390만 경기북부 11개 시·군(김포시 포함) 주민 찬성 58.4%

김민철(민주당)·김성원(국민의힘), '경기북도 설치법' 대표 발의

여·야 의원 32명 참여 국회 '경기북부 설치 추진단' 구성

이재명, "분도는 현실 제약 무시한 것"‥ '반대' 입장

윤석열, "안보 튼튼히 구축 뒤 규제 해소"‥ '공약 검토 중'

[아시아경제 라영철 기자] 경기도민 44.6%가 '경기북도 설치에 찬성'하며, '경기북도 설치를 조속하게 해야 한다'는 여론도 70%에 이르는 조사 결과가 나왔다.

특히 경기북부 11개 시·군(김포시 포함) 주민의 찬성 비율이 58.4%로 반대(28.8%)에 비해 두 배 가까이 높게 나타났다.

김민철 국회의원(더불어민주당, 의정부시을)이 지난해 12월 ㈜리얼미터에 의뢰해 경기도민을 대상으로 실시한 설문조사에서 경기북도 설치에 찬성한다는 응답이 44.6%로 반대(37.3%)보다 7.3% 높은 것으로 나타났다.

이중 의정부·양주·포천·동두천·연천 등 북부 내륙권은 찬성 응답이 67.6%로 반대보다 크게 높았다.

응답자의 70.0%는 '경기북도를 빨리 설치해야 한다'고 답해 '천천히 설치하는 것이 적당하다(28.5%)'는 비율을 압도했다.

경기북부와 남부 지역 간의 격차를 묻는 질문에 65.2%가 '차이가 있다'고 응답했고, 경기북도를 설치해야 하는 이유로 47.3%가 '경기북도 균형발전'을 꼽았다.

이는 경기도민 상당수가 '경기 남북 간의 격차가 심각하고', 그 대안으로 '경기북도 설치가 필요하다'고 인식한 것으로 분석됐다.

이번 조사는 김민철 국회의원실 의뢰로 ㈜리얼미터에서 경기도에 거주하는 만 18세 이상 유권자 2000명을 대상으로 2021년 12월 12일부터 14일까지 3일간 ARS 조사로 실시했으며, 95% 신뢰도에 표본오차 ±2.2% 수준이다.

김민철 의원은 "경기북부는 그간 각종 규제로 인해 발전이 제대로 이뤄지지 못했고, 국가균형발전 대상에도 포함되지 못해 이대로라면 앞으로 더욱 열악해질 것이 자명하다"고 지적했다.

이어 "이번 여론조사를 통해 경기도 주민들도 남부와 북부 간의 격차가 심각하며, 남북 격차를 해소하기 위해서는 경기북도 설치가 반드시 필요하다는 인식이 광범위하게 확산한 것이 확인돼 경기북도 설치 필요성을 또 한 번 검증한 것"이라고 강조했다.

그러면서 "이번 조사 결과를 기반으로 앞으로 행안부를 비롯한 정부와 경기도가 경기북도 설치를 위한 절차를 밟아가도록 국회와 주민들이 함께 구체적인 행동에 나설 것"이라고 밝혔다.

한편, 경기북도 설치에 관한 법률은 1987년 대선 당시 처음 제기된 후 33년간 선거 때마다 거론됐지만 국회 상임위조차 올라가지 못했다.

이후 김 의원과 국민의힘 김성원 의원은 지난 2020년 6월 각각 '경기북도 설치법'을 대표 발의했고, 12월에는 처음으로 국회 행정안전위원회 입법 공청회도 마쳤다.

또한 여야 의원 32명이 참여하는 경기북부 설치 추진단 구성과 함께 지방자치단체, 지방의원, 시민단체 등이 범국민 서명운동을 전개했다.

경기도지사를 지낸 이재명 더불어민주당 대선 후보는 지난해 8월 경선 당시 이낙연·정세균 후보가 주장한 '경기도 분리'에 대해 "당장의 표를 구하는데 급급해 경기북도를 설치해야 한다는 주장은 현실의 제약을 무시한 것"이라며 사실상 반대 입장을 밝힌 바 있다.

윤석열 국민의힘 대선 후보는 경선에서 "안보를 더욱 튼튼하게 구축한 뒤에 여러 규제를 해소해야 한다"며 경기북부 개발 가능성을 시사한 바 있으며, 현재 경기북도 설치 관련 대선 공약을 적극 검토 중인 것으로 알려졌다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr