美-러 우크라 해법놓고 8시간 회담, 빈손으로 끝나..."협상 아닌 논의"(종합)

양측 주장 팽팽...접점 찾지 못해

러 "협상 실패시 군사적 대응" 압박

[아시아경제 이현우 기자] 우크라이나 분쟁 해소를 위한 미국과 러시아간 회담이 별다른 성과없이 양측의 입장차만 재확인한 채 끝난 것으로 알려졌다. 8시간 가까운 마라톤 회담에도 양측의 주장이 팽팽히 맞서면서 접점을 찾지 못한 것으로 분석된다. 이어질 후속회담에서도 외교적 돌파구가 마련되기는 어려울 것으로 보인다.

10일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 미국과 러시아간 안보 회담에서 미국 대표단을 이끈 웬디 셔먼 미 국무부 부장관은 회담 종료 직후 가진 기자회견에서 "러시아의 가능성없는 요구에 대해 반대했다"며 "누구도 북대서양조약기구(NATO·나토)의 개방정책을 닫을 수 없다"고 강조했다.

러시아가 회담 전 요구한 나토의 가맹국 확장 금지와 동유럽 내 군사활동 금지 확약은 협상 대상이 될 수 없다고 선을 그은 것이다. 셔먼 부장관은 이번 회담에 대해서도 "협상이 아닌 논의였다"며 의미도 축소했다.

러시아 대표단을 이끈 세르게이 랴브코프 차관도 기존 러시아측 주장만 강조했다. 그는 기자회견에서 "불장난이 왜 미국에 이익이 되지 않는지 설명하는데 큰 노력을 기울였다. 러시아는 우크라이나를 침공할 계획이 없음을 전했다"며 "러시아는 나토의 반대에도 불구하고 영토 내 훈련을 계속할 것이며, 협상이 실패할 경우 러시아의 대응은 군사적·기술적 성격을 띠게 될 것"이라고 경고했다.

다만 양측은 앞으로도 양자간 협의는 이어나가기로 합의했다. 셔먼 부장관은 "러시아 대표단 측이 곧 다시 만날 것을 제안했으며, 추후 회담도 스위스에서 열릴 것으로 기대한다"고 밝혔다. 구체적인 양측의 후속회담 날짜는 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 "미국 대표단은 러시아가 우크라이나 접경지역의 군대 철수 등 긴장 완화책을 받아들일 경우 동유럽 내 미국 군대와 장비 배치 문제에 관해 함께 논의할 수 있다고 제안했지만, 러시아가 나토의 가맹국 확대 금지를 서방이 반드시 받아들여야한다고 맞서고 있어 양측간 접점을 찾기 어려울 것"이라고 전했다. 이어 "12일 브뤼셀에서 열릴 나토-러시아간 회담과 13일 예정된 유럽안보협력기구(OSCE)와 러시아간 회담에도 미국이 참여할 것으로 예상되지만, 외교적 돌파구가 당장 마련되긴 어려울 것"으로 내다봤다.

