김기현 "토론하자던 이재명, 대장동 포함 하자니 꽁무니 빼"

최측근 정진상 피고소인 신분에도 검찰 조사 안 받아

검찰, 수많은 정황 증거에도 몸통 은폐 급급

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 11일 "대장동 개발 비리 사건 주요 실행범 4명의 첫 공판에서 이재명 당시 성남시장 지시 방침에 따른 것이라는 법정 진술이 나왔다"면서 이재명 더불어민주당 대선후보가 대장동 개발 비리의 '몸통'이라고 지목했다. 김 원내대표는 미진한 검찰 수사에 항의하기 위해 이날 검찰청을 방문할 예정이다.

김 원내대표는 이날 열린 원내대책회의에서 "스스로 자신이 대장동 사업 설계자라했듯 핵심 실행범이 대장동 몸통, 그분이 바로 이재명"이라고 말했다. 그러면서 "이 후보 선대위는 사적 지시가 아닌 공식 방침이라고 해명했는데 그 말은 바로 사인 이재명이 아닌 성남시장 이재명이 공직자의 지휘와 권한을 이용해 특정 민간인에게 천문학적 부동산 개발이익을 몰아주도록 지시내렸다는 것"이라며 "수많은 증거와 정황에도 검찰 수사는 몸통 은폐에만 급급한 실정"이라고 덧붙였다.

이 후보의 최측근으로 분류되는 정진상 민주당 선대위 부실장에 대한 소환조사가 이뤄지지 않는 점에 대해서도 언급했다. 김 원내대표에 따르면 정 부실장은 피의자 피고소인 신분이다. 그는 "대장동 관련해 2명이 목숨을 끊었는데 정 부실장은 개인일정 운운하며 배짱 챙긴다 한다"며 "믿는 구석이 있지 않고서야 검찰 조사를 이렇게 조롱하고 국민을 기만하는 오만방자함을 보이고 있다"고 지적했다.

특검법에 대해서도 민주당이 회동에 응하지 않고 있으며 이에 따라 원내대표 간 끝장 토론도 성사되지 않았다고 주장했다. 김 원내대표는 "어제 법사위 전체회의 열렸지만 특검법은 상정이 안 돼 불발됐다"며 "민주당 이 후보는 우리당 윤석열 후보에게 그렇게 토론회 하자고 공개 압박하더니 윤 후보가 대장동 토론을 포함한 실무협의에 착수하자니 슬그머니 뒷꽁무니를 뺀다"고 꼬집었다.

그는 "이런 꼼수로 진실을 덮을 수 있다고 생각하는지 국민들이 두렵지 않은지 묻고 싶다"면서 "두 달만 잘 버티면 되겠다는 생각이라면 일찌감치 꿈 깨시라. 국민의힘은 대장동 특검을 반드시 통과 시켜 몸통에 대해 법적, 정치적 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr