英 이케아, 미접종자 직원 격리시 급여삭감

[아시아경제 조현의 기자] 영국 이케아는 코로나19 백신을 맞지 않은 직원이 밀접접촉으로 자가격리할 경우 급여를 삭감하기로 했다.

BBC는 10일(현지시간) "이케아가 백신을 맞지 않은 직원이 밀접접촉자로 분류돼 격리에 들어갈 시 병가급여 법정 최저치인 주당 96.35파운드(약 15만7000원)만 지급하기로 했다"고 전했다. 이케아 평균 임금은 주당 404파운드(약 65만8000원)다.

다만 의학적 사유로 접종 면제자 등의 경우는 예외로 인정하기로 했다. 이케아는 BBC에 "(급여 삭감이) 감정을 자극할 수 있는 사안임을 인정한다"며 "개별 사례별로 검토하겠다"고 말했다.

이케아는 지난해 9월 이같은 조치를 결정했다. 영국 정부는 지난해 8월 백신 2차 접종자에게는 밀접접촉 시 자가격리를 면제해준다고 밝혔다.

영국 수도업체 웨섹스워터도 이번 주부터 백신 미접종자나 백신 접종 예약을 하지 않은 사람이 밀접접촉으로 자가격리 시 법정 최저 병가급여만 지급하기로 했다.

최근 영국 각계는 오미크론 변이 유행으로 자가격리자가 급증하며 극심한 인력난을 겪고 있다. 웨섹스 워터 대변인은 "코로나19로 인한 결근이 지난주에 두 배가 됐다"며 "그동안 휴직 조치 없이 지내왔고 자가격리자에게도 급여를 모두 지급했다"고 말했다.

다만 한 전문가는 BBC에 "이같은 조치는 접종을 독려할 수 있지만 검사나 자가격리를 덜 하게 할 수도 있다. 또 법적 위험 때문에 사례별로 대응해야 한다"고 지적했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr