페어몬트 앰배서더 서울, '고품격 설 선물 세트' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 '2022년 설 선물 세트'를 선보인다고 11일 밝혔다.

이번에 선보이는 설 선물 세트는 11가지 구성으로 이뤄지며 ▲페어몬트 앰배서더 서울 상품권 7종 ▲캐나다 메이플 시럽 견과류 세트 ▲페어몬트 맥주&견과류 세트 ▲새해 떡국 밀키트 세트 ▲딥오션 캐비아&샴페인 세트 등이다.

상품권 5종은 호텔 29층에 위치한 모던 유러피안 레스토랑 마리포사 식사권, 루프톱 바 M29의 위스키 세트, 스펙트럼 레스토랑의 뷔페 식사권, 더 아트리움 라운지 하이티 앳 페어몬트 2인 세트 등이 마련된다.

상품권 7종은 페어몬트 10만원권 상품권, 더 아트리움 라운지 상품권(하이티 앳 페어몬트 세트 2인), 스펙트럼 뷔페 식사권(런치 또는 디너 뷔페 2인), 마리포사 식사권(런치 혹은 디너 코스 2인), M29바 상품권(조니 워커 블루 라벨 혹은 로얄살루트 38년산) 등이 준비된다.

호텔 식음료 업장의 대표 메뉴를 즐길 수 있는 레스토랑 상품권부터 제주에서 만든 페어몬트 맥주와 서울 숲에서 양봉된 꿀로 만든 견과류 세트, 셰프들이 엄선한 재료를 담은 새해 떡국 밀키트 세트, 지리산·섬진강에서 생산된 최고급 캐비아와 골든 블랑 샴페인 세트까지 다양하게 마련된다.

페어몬트 앰배서더 서울 설 선물 세트는 호텔 1층에 위치한 더 아트리움 라운지에서 문의 및 예약 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr