대교, 시니어 토탈 케어 브랜드 ‘대교 뉴이프’ 선봬

경기도 광명에 ‘대교 뉴이프 데이케어센터’ 1호점 오픈

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 46년간 쌓은 교육 노하우를 시니어 서비스에 접목한 라이프 솔루션 브랜드 ‘대교 뉴이프’를 론칭했다고 11일 밝혔다.

대교 뉴이프는 시니어를 위한 토탈 케어 서비스 브랜드다. ▲시니어 인지 활동 콘텐츠 ▲장기요양보험 서비스 사업 ▲요양보호사 교육원 운영 ▲시니어 라이프 케어 제품 출시 등 시니어를 위한 케어 서비스를 제공한다.

향후 대교 뉴이프는 전문화된 자체 제작 콘텐츠로 개인별 맞춤케어, 표준화된 인력 서비스 제공, 시니어 활동·정서를 고려한 맞춤 인테리어 등으로 타 센터와는 차별성을 높인다는 계획이다.

대교는 지난 10일 경기도 광명시에 오픈한 ‘대교 뉴이프 데이케어센터’ 1호점에 이어 오는 2월 중 경기도 성남시 분당에 센터 2호점을 오픈해 방문요양 서비스를 제공할 계획이다. 아울러 서울시 관악구 대교타워 본사에는 시니어 전문 인력 양성을 위한 요양보호사 교육원을 1월 중 개관한다.

이 외에 전문성을 지닌 대교 선생님들의 네트워크를 활용한 시니어 맞춤 케어 사업을 비롯한 다양한 시니어 라이프 케어 제품도 지속적으로 선보일 계획이라고 대교 측은 설명했다.

대교 관계자는 “이번 브랜드 론칭으로 대교는 영유아부터 시니어까지 모든 세대를 위한 교육서비스를 제공해 ‘세상에서 가장 큰 학교’로 발돋움하는 계기를 마련했다”며 “앞으로는 시니어를 위한 다양한 콘텐츠를 제공하며 지역사회와 함께 시너지를 낼 수 있는 연계사업도 확장할 것”이라고 밝혔다.

앞서 대교는 지난 12월 전 중앙치매센터장을 역임한 김기웅 교수와 대한작업치료사협회 등과 함께 치매예방 도서 ‘브레인 트레이닝 프로그램’ 콘텐츠를 출간했다. 이를 통해 인지기능 수준과 학습 선호 방식에 따라 영역별 난이도를 세분화해 두뇌 활동을 향상시킬 수 있는 시니어 관련 서비스를 제공하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr