술을 향한 사랑이 중독으로 이어졌을 때

술 좋아하는 사람들 이리이리 모여라!

“나 술 좋아해~”라는 말은 두 가지 의미로 나뉜다. ‘술자리’를 좋아하는 사람과 ‘술’을 좋아하는 사람. 불과 몇 년 전까지 에디터는 전자에 가까웠다. 다 같이 취하며 노는 자리가 재밌어 술을 좋아한다고 했지만, 술 자체는 여전히 쓰고 싫었다.

그러던 어느 날이었다. 귀가하는 늦은 저녁, 갑자기 술이 땡기는 것이다. 내 몸은 어딘가에 이끌린 것처럼 편의점으로 향하고 있었고, 소주 한 병을 안고 집으로 돌아왔다. 그날이 에디터의 인생 첫 혼술이었다. 대화할 상대가 없으니 꿀꺽꿀꺽 빠르게 잘도 넘어갔다. 그렇게 한 병을 다 비워갈 즈음 몸이 알딸딸해지더니 잠이 잘 오는 것이다. 마치 수면제를 탄 듯 말이다. 그날부터 에디터는 힘든 일이 있어 잠이 오지 않을 때마다 술을 먼저 찾게 됐다.

이 이야기를 친구에게 건네니, “그거 알코올 중독 초기증상이야!”라는 말이 돌아왔다. 그렇다. 알코올 중독에 발걸음을 내딛고 있던 것이다. 순간 나도 모르게 하고 있던 내 행동이 건강을 망치고 있을지도 모른다는 경각심이 들었다. 그래서 여러분의 올바른 음주 생활을 위해 알코올 중독에 관한 이모저모를 낱낱이 파헤쳐 보기로 했다.

알코올중독, 왜 걸리는 건데?



① 선천적 원인

가족력을 통해 유전되는 경우다. 알코올 중독인 부모의 자녀는 그렇지 않은 부모의 자녀보다 알코올 의존도가 4배 높은 것으로 나타났다. 이유는 우리 몸속의 세로토닌이라는 성분이 유전되기 때문인데 이 물질이 발달될수록 행복감과 평상심을 유지하는 능력이 뛰어나다. 반대로 세로토닌이 부족한 사람들은 작은 일에도 쉽게 불안감과 우울감을 느끼기에 이를 해소해주는 알코올을 찾게 되는 것이다.

② 후천적 원인

술을 통해 스트레스를 씻어내는 경우다. 술을 마시면 기분이 좋아지는 이유는 무엇일까? 알코올이 몸속으로 들어가면 만족감과 행복감을 주는 엔도르핀이 분비되는데, 이 성분은 마약성 진통제인 오피오이드와 유사한 반응을 보여 몸속 피로와 불안감을 해소해준다. 사람들은 이러한 비정상적인 쾌락에 빠져 잠시나마 일상의 고통에서 벗어나고자 하는 것이다. 그렇게 술을 지속적으로 찾게 되고 이는 점차 알코올중독으로까지 발전된다.

이 끌림이 계속된다면?

알코올에 대한 사랑은 중독으로 이어질 수도 있다. 이를 방지하기 위해선 처음부터 알코올 중독에 대해 인지하고 예방하는 것이 좋지만 초기 증상은 쉽게 알아차리기 어렵다. 이를 위해 그 대표적인 예시를 준비했다. 아래를 보고 평소 본인의 습관 중 해당되는 부분이 있다면 참고하자.

① 수면을 위해 음주를 한다.

② 마시는 술의 양을 스스로 절제할 수 없다.

③ 술로 인해 사회적 혹은 대인관계 문제가 반복적으로 나타난다.

④ 음주 후 기억이 단절되는 경우가 있다.

⑤ 스트레스를 받으면 음주로 해소한다.

⑥ 술을 마시는 양이 점점 증가하고 있다.

⑦ 혼자서 술을 마시는 일이 잦다.

⑧ 음주 외에 별다른 취미활동이 없다.

⑨ 금주하려고 노력하지만 실패한다.

⑩ 한 번 음주하면 다시 정상적인 컨디션으로 돌아오기까지 많은 시간이 소요된다.

이러한 증상들이 지속된 후 술을 중단하게 되면 뇌세포가 흥분해 손 떨림, 초조, 불면증, 경련 등 금단 증상이 나타나게 된다. 처음에는 단순히 알코올 섭취량이 늘어나는 것으로 시작되지만, 점차 스스로 제어와 통제가 불가능해지며 독립적으로 알코올을 거부할 수 없게 된다. 이후에는 중독의 문제를 인지하더라도 이를 멈추는 것 자체가 어려워진다. 이러한 증상이 나타날 경우 의사와 상담을 받고, 심리 또는 약물치료를 병행해 증상을 호전시키는 것이 좋다.

하루의 고단함을 덜어내기 위해 마주했던 술, 무엇이든 과하면 독이 되듯 음주 또한 마찬가지다. 이를 예방하기 위해 과한 음주는 금물! 언제나 바른 음주 문화를 지키도록 하자.

-

이 구역의 주정뱅이 드링킷도 알코올 중독은 반대일세!

최지현 인턴기자 wlgusdi@asiae.co.kr