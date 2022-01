[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 회삿돈 2215억원을 횡령한 오스템임플란트 직원 이모(45)씨의 아버지(69)에 대한 실종신고를 접수하고 수색 중이다.

11일 경찰에 따르면 경기 파주경찰서는 이날 오전 7시께 이씨의 아버지 A씨가 유서를 남기고 행방이 묘연하다는 신고를 접수했다. 경찰은 A씨의 주거지 등 주변 CCTV와 차량 동선 등을 조사하고 있다.

앞서 서울 강서경찰서는 전날 오후 8시 10분부터 이날 0시 30분까지 파주에 있는 이씨의 아버지, 아내, 여동생 주거지 3곳을 압수수색해 아버지의 주거지에서 1㎏짜리 금괴 254개를 압수했다.

