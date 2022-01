롯데, 직무 소개영상 공개…“유튜브로 DT·IT 인재와 소통”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데는 11일 직무 소개영상 ‘롯데밸리에 산다2-DTmentary’를 공개했다고 밝혔다. 지난해 6월 디지털전환(DT)·정보기술(IT) 분야의 구직자들을 겨냥해 선보인 시즌1에 이은 두 번째 시리즈다.

롯데는 2020년부터 DT·IT 인재를 확보하기 위해 상시채용에 나섰다. 그 결과 지난해 상반기까지 2년간 채용된 경력사원 중 42%가 DT·IT 직군이었고, 작년 신입사원 채용인원 중에서도 DT·IT 직군이 33%를 차지했다.

이번 영상은 DT·IT 직무를 심층적이고 현장감 있게 담은 다큐멘터리 3부작으로 구성됐다. UI/UX기획, 빅데이터, IT개발 직무를 중심으로 6개 계열사 8명의 DT전문가들이 출연해 맡고 있는 직무 내용을 소개하고 소속회사의 직무에 대한 비전, 실무자로서 느끼는 고민과 지향점 등을 솔직하게 담아냈다.

UI/UX기획편에는 롯데백화점의 디지털 시스템을 통한 고객 중심 쇼핑환경과 프로세스 개선, 롯데정보통신의 유통·식품·제조 등 다양한 사업분야에 대한 DT 컨설팅 역량, 롯데e커머스의 롯데온 오픈 프로젝트 비하인드 스토리를 담았다. 빅데이터편에는 롯데멤버스의 고객 데이터 분석 및 비즈니스 전략과 향후 시장 전망에 대한 인사이트 제공 사례를 소개했고, IT개발편에서는 캐논코리아의 소프트웨어 솔루션 개발과 신사업 발굴 및 롯데글로벌로지스의 물류자동화 시스템 구현 과정 등을 확인할 수 있다.

롯데는 오는 16일까지 구직희망자 등록이벤트를 진행하고 인재DB시스템에 등록된 구직자 정보를 바탕으로 DT·IT직무의 채용 공고가 있을 시 별도 알림 서비스를 제공해 적극적인 참여를 이끈다는 계획이다. DT·IT분야에 관심 있는 신입, 경력 구직자들은 영상 시청과 이벤트 참여로 직무에 대한 정보를 얻을 수 있다.

롯데지주 관계자는 “코로나19로 채용과 구직활동에 제약이 많아진 만큼 롯데의 각종 채널을 활용해 롯데 디지털 비즈니스 비전과 채용 정보를 적극 알려 우수 인재들이 관심을 갖고 지원할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr