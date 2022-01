여행? 그건 커피와 떠나는 것 … 에어부산, 모모스커피와 콜라보 상품 출시

커피전문 브랜드와 드립백 커피 굿즈 상품 2종 선보여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 항공사와 커피전문점이 콜라보하는 까닭? 여행은 커피와 떠나는 것이라는 컨셉트가 눈길을 끈다.

에어부산이 커피 유명브랜드인 ‘모모스커피’와 협업해 컬래보레이션 상품을 선보인 것.

에어부산은 모모스커피의 스페셜티커피 전문성을 살린 드립백 커피 제품과 두 브랜드의 개성있는 이미지를 담은 뱃지 2종을 각각 출시했다고 11일 밝혔다.

모모스커피는 한국 바리스타 최초로 ‘월드 바리스타 챔피언십(WBC)’ 1위를 차지한 전주연 바리스타가 소속된 스페셜티커피 전문점이다. 2007년 부산 로컬브랜드로 시작해 현재는 전국구 커피 맛집 브랜드로 평가받고 있다.

협업으로 제작한 드립백 커피는 ‘부산 블렌딩’ 제품으로 포용과 환대의 부산 정서를 풍미한 맛이다. 브라질과 에티오피아 원두를 조합해 편안하고 부드러운 맛으로 만들었다.

패키지도 에어부산의 색상과 이미지를 살려 제작했다. 드립백 제품과 함께 콜라보 굿즈도 출시했다. ‘여행과 커피‘를 테마로 제작한 뱃지 제품은 여행의 설렘과 여행지에서 즐기는 커피를 떠올릴 수 있도록 디자인했다는 게 에어부산 측의 설명이다.

콜라보 상품은 에어부산 로고샵에서 구매할 수 있으며, 출시 기념으로 선착순 15% 할인 이벤트를 하고 있다.

에어부산은 로컬브랜드와 상생하는 협업 마케팅을 지속적으로 이어가고 있다. 블록완구 ‘옥스퍼드’ 브랜드와 함께 콜라보 블록 장난감을 제작해 판매 중이며, 지난해에는 부산 유명 돼지국밥 맛집과 밀키트 제품도 출시했다.

또 모빌리티 스타트업과 제휴해 초소형 친환경 카셰어링 서비스인 ‘투어지’의 프로모션도 진행하고 있다.

에어부산 관계자는 “커피도시 부산의 매력을 홍보하고, 이색 콜라보에 관심많은 고객에게 또 다른 즐거움을 제공하기 위해 기획했다”며 “관광과 경제 활성화를 위해 로컬 브랜드와의 협업 프로젝트를 전개할 계획”이라고 말했다.

