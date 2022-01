롯데홈쇼핑, 프리미엄 리빙 상품 판매 확대 나선다

'최유라쇼' 작년 판매 현황 분석, 4050 중심 명품 리빙 브랜드 선호 뚜렷

WMF·보이로·에피큐리언 등 가심비 충족 프리미엄 브랜드 소개

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 대표 리빙 프로그램 '최유라쇼'를 통해 WMF, 에피큐리언 등 해외 명품 리빙 브랜드 판매를 확대하며, 고급화 전략을 강화한다고 11일 밝혔다.

롯데홈쇼핑이 분석한 지난해 '최유라쇼' 판매 현황에 따르면 소비 양극화 현상이 뚜렷해지며 고가의 해외 프리미엄 브랜드에 대한 선호도가 높았다. 주문금액을 기준으로 리빙 상품 순위를 집계한 결과 1위는 180억원을 달성한 '다이슨 에어랩'이 차지했으며, '다이슨 코랄'(2위), '빌레로이 앤 보흐 홈세트'(3위), '보이로 전기요'(4위), '휘슬러 프라이팬'(5위) 등 고가의 해외 브랜드가 좋은 반응을 얻었다. 4050세대 고객이 60% 이상을 차지하며 경제력을 갖춘 중·장년층의 구매 비중이 높았던 것으로 나타났다. 이에 따라 롯데홈쇼핑은 업계 장수 프로그램으로 높은 신뢰도를 확보하고 있는 '최유라쇼'를 중심으로 해외 명품 리빙 브랜드를 지속적으로 선보여 나갈 계획이다.

오는 13일 오후 9시40분에는 독일 주방용품 브랜드 'WMF'의 '퓨전테크 미네랄 냄비'를 단독으로 선보인다. 약 30개 자연광물을 결합한 특수 소재를 사용해 마모에 강하고 열 보존율이 높은 것이 특징이다. 방송 중 구매고객을 대상으로 '롬멜스바하 2구 인덕션'도 제공한다. 오는 22일 오전 8시40분에는 2월 초까지 한파가 지속될 것으로 전망됨에 따라 독일 가전 브랜드 '보이로 전기요'도 판매한다. '보이로'는 약 5만 세트 이상 판매되며 지난해 '최유라쇼' 판매상품 중 주문수량 1위를 기록했다. 23일 오전 10시엔 미국 키친웨어 브랜드 '에피큐리언'의 '내츄럴 도마 세트'도 소개한다. 지난해 1회 방송에서 1만 세트 이상 판매되며 전체 매진된 브랜드다. 직전 모델 대비 도마 면적을 최대 15% 늘려 편의성을 강화했다.

강재준 롯데홈쇼핑 식품리빙부문장은 "올해도 선호도와 인지도가 높은 프리미엄 리빙 브랜드를 합리적인 가격에 지속적으로 선보이며 고객 요구를 충족시켜 나갈 예정"이라고 말했다.

