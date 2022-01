칠레, 4차접종 개시…美도 임박

[아시아경제 조현의 기자] 칠레가 중남미 국가 중 처음으로 코로나19 백신 4차 접종을 시작했다.

세바스티안 피녜라 칠레 대통령은 10일(현지시간) 산티아고의 한 병원에서 면역 저하자 성인 2명이 4차 접종을 진행하는 자리에 참석했다.

피녜라 대통령은 "시간이 흐르면서 백신의 효과가 떨어지고 새 변이도 백신의 힘을 약화한다"며 "미리 준비하는 것이 매우 중요하다"고 말했다.

우선 접종 대상은 면역 저하자이지만 내달 7일부터는 3차 접종 후 6개월이 지난 55세 이상 전체에게로 접종 대상을 확대한다.

칠레 정부는 당초 내달부터 4차 접종을 시작할 예정이었지만 최근 오미크론 변이 확산에 일일 확진자 수가 빠르게 늘자 일정을 앞당겼다. 칠레의 이날 신규 확진자 수는 4020명이다.

칠레는 전 세계에서 눈에 띄게 빠른 속도로 코로나19 백신 접종을 진행해왔다. 현재 인구의 86% 이상이 2차까지 접종을 완료했고 67%는 부스터샷까지 맞았다.

이스라엘은 전 세계에서 처음으로 지난해 말 면역 저하자에 대한 4차 접종을 시작했다. 현재 60세 이상 고령층과 의료진까지 접종 대상을 확대했다. 미국도 이르면 금주부터 면역 저하자에 대한 4차 접종을 개시할 것으로 보인다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr