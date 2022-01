서울시, 디자인 스타트업 성장지원…5개사 전문기업으로 육성

스타트업 육성 프로그램으로 성장경험 제공, 시민 편의 높이는 공공서비스 개발

디자인 개발부터 전문가 1대 1멘토링, 시제품 제작…온오프 홍보까지 전방위 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 사회적 가치를 창출하는 디자인 스타트업을 선정해 디자인 전문회사로 성장할 수 있도록 육성하는 ‘2021 WE UP 프로젝트’를 통해 다양한 분야의 스타트업과 함께 총 5종의 공공디자인을 개발했다고 11일 밝혔다.

서울시는 지난해 4월 공개모집을 통해 우수한 기획안을 제출한 5개 디자인 스타트업을 선정, 7개월 동안 디자인 기획·개발부터 시제품 제작, 유통망 연결, 온·오프라인 홍보까지 각 기업의 니즈에 맞는 전방위 지원을 했다.

공공디자인 전문가와의 1대 1 멘토링을 통해 사업추진에 필요한 의사결정을 지원하고 현장 경험을 쌓을 수 있도록 했다. 또한 사용자 중심의 디자인이 개발될 수 있도록 현장조사, 설문조사, 인터뷰, 자문 등 과정에 다양한 이해관계자들과 협력해 디자인을 완성했다. 스타트업 별로 디자인 개발비도 제공했다.

또한 스타트업이 디자인에 필요한 재료를 수급 받을 수 있도록 관계 기관과 협의를 진행하거나 완성품을 선보일 수 있는 유통망을 연결하고 디자인 전문잡지 및 공공기관에 적극적인 홍보를 지원했다. 선정된 스타트업 대상으로 수요조사를 실시하여 기업 성장에 필수 교육인 빅데이터 분석, 브랜딩 및 스피치, 마케팅, 특허 등 5가지의 주제의 특강을 제공해 기업 경영의 핵심전략 등을 학습하고 공유하는 기회도 가졌다.

새롭게 개발한 5개 디자인은 ▲설치·보관이 용이하고 이용자 선택에 따라 디자인 선택이 가능한 전시가구 ‘스위츠(SWIT.X)’ ▲심미성· 기능성을 고려한 ‘디자인 낙석방지망’ ▲로컬지역 랜선여행 콘텐츠 및 온라인 플랫폼 ‘로그인 투어(LOGIN TOUR)’ ▲유휴 공간 활용이 가능한 다목적 가구 ‘업박싱(UPBOXING)’ ▲버려진 요트 돛, 패러글라이딩, 글램핑 자재를 활용한 매트 겸 가방 ‘한:리버스 매트백(HAN:REBIRTH matbag)이다.

올해에도 ‘WE UP 프로젝트’를 통해 서울시와 함께 디자인을 개발할 스타트업 선정을 위한 기획안 공모를 2월경 추진한다. 사업자등록일을 기준으로 7년 이내 스타트 단계의 기업이며 공공디자인 전문인력에 관한 기준에 따른 전문 인력이 2인 이상 포함된 기업이면 누구나 공모에 참여할 수 있다.

주용태 서울시 문화본부장은 “'WE UP 프로젝트'를 통해 기획안으로만 머물렀던 스타트업의 아이디어를 디자인으로 완성해 시민들에게는 편리한 서비스를 제공하고 참여 기업들에겐 공공디자인 분야의 우수한 전문기업으로 성장할 수 있는 경험을 제공하게 됐다”며 “앞으로도 역량 있는 디자인 스타트업을 지속적으로 육성·지원해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr