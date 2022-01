버킷스튜디오, 메타커머스 설립…"드라마 속 상품 빗썸라이브서 동시 판매"

[아시아경제 박형수 기자] 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 5,040 전일대비 130 등락률 -2.51% 거래량 8,461,175 전일가 5,170 2022.01.10 15:30 장마감 관련기사 버킷스튜디오, 제너럴아이디어 운영사 '지아이홀딩스' 인수…"라이브쇼핑 사업 시너지"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제버킷스튜디오, 책임경영 강화…"메타버스·NFT 등 신사업 탄력" close 가 초록뱀미디어와 손잡고 '메타커머스'를 신설해 빗썸라이브 마케팅 효율성을 높인다.

는 초록뱀미디어와 총 4억5000만원을 투자해 합작법인 '메타커머스'를 설립했다고 10일 밝혔다.

메타커머스는 초록뱀미디어에서 제작한 영상물·미술품·OTT 등 콘텐츠에 노출되는 상품에 대한 PPL 권한을 가지는 업체다. 메타커머스를 통해 해당 권한을 갖게 된 버킷스튜디오는 초록뱀미디어 영상 콘텐츠 내 노출된 상품을 빗썸라이브를 통해 실시간으로 판매할 수 있다.

자체 스튜디오와 전속 쇼호스트, 제작PD, 기획MD를 구성해 라이브커머스 사업에 진출한 버킷스튜디오는 최근 가상자산거래소 빗썸과 메타버스·NFT·블록체인·라이브커머스를 결합한 '빗썸라이브'를 출범했다. 버킷스튜디오는 초록뱀미디어에 50억원을 투자하며 콘텐츠·OTT 제작과 라이브커머스와 미디어커머스를 연계하는 방식으로 빗썸라이브에 직접적인 협력 관계를 구축했다.

버킷스튜디오 관계자는 "초록뱀미디어는 화제성 높은 드라마 등을 제작하는 것으로 유명하다"며 "콘텐츠 내 노출되는 상품을 빗썸라이브에서 동시 판매함으로써 마케팅 효율성이 높아질 것"이라고 설명했다. 이어 "초록뱀미디어 영상물 및 소품에 대한 PPL 권한을 가지게 된 메타커머스는 빗썸라이브 사업에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대한다"고 말했다.

그는 "드라마, 영화, 음악 등 전세계적으로 K-콘텐츠 위상이 높아지고 있다"며 "이를 결합 한 미디어커머스 및 라이브커머스 니즈가 늘어날 것"이라고 강조했다.

버킷스튜디오, 빗썸라이브, 초록뱀미디어가 연합관계를 구축해 10조원 규모로 예상되는 라이브커머스 시장을 선도한다는 계획이다. 초록뱀미디어는 올해 드라마 '펜트하우스' '결혼작사 이혼작곡'의 흥행으로 기획력을 인정받았다. 배우 김수현 주연의 웹드라마 '어느 날'과 방탄소년단(BTS)의 세계관을 영상화하는 'Youth' 등의 라인업을 보유하고 있다.

