경찰, 오스템임플란트 횡령 직원 주거지 압수수색…공범 여부 규명 위해

[아시아경제 박형수 기자] 경찰은 10일 오스템임플란트 회삿돈 2215억원을 횡령한 이모(45)씨 가족의 공범 여부 등을 규명하기 위해 주거지 3곳을 압수수색했다.

서울 강서경찰서는 이날 오후 경기도 파주에 있는 이씨의 아내, 아버지, 여동생 주거지에서 압수수색을 진행했다.

이씨가 횡령한 회삿돈이 이씨 가족에게 흘러들어가지 않았는지, 이씨 범행을 사전에 모의하거나 도피·은신을 돕진 않았는지 등에 대한 증거를 확보하기 위한 것으로 보인다.

경찰은 이씨 아내와 처제의 공모 여부 등을 조사했다. 앞서 이씨는 횡령금을 이용해 75억원 규모의 부동산을 아내와 처제 명의로 매입한 것으로 알려졌다. 경기도 파주 아파트와 오피스텔을 아내 명의로 28억9000만원에 구입했다. 처제 명의로는 경기도 고양시 아파트를 16억5000만원에 매입했다. 제주도 고급 리조트 회원권도 아내 명의로 샀다.

지난달 잠적하기 직전에 자신이 소유하던 상가 건물을 아내와 처제 부부에게 한 채씩 증여했다. 건물에 묶여있던 대출금도 상환한 것으로 알려졌다.

