대한국토도시계획학회, 도시포럼 정책세미나 개최

[아시아경제 강주희 기자] 대한국토도시계획학회(회장 김현수)가 오는 12일 오후 2시에 국회도서관 소회의실에서 유엔해비타트 한국위원회와 함께 대한민국 도시포럼 정책 세미나 '메가시티 실현을 위한 초광역권과 도심융합특구'를 개최한다.

김종민 더불어민주당 의원이 개회사를 하고, 같은 당 신동근 의원과 송석준 국민의힘 의원, 최기록 유엔해비타트 한국위원회 회장의 환영사가 있을 예정이다.

이번 세미나에서는 메가시티 구상의 실천전략으로서의 초광역권계획과 도심융합특구구상 등을 논의한다. 팬데믹 2년을 겪으며 지역 격차가 커지고, 지역 균형발전을 위한 메가시티 논의가 진행 중인 것에 대한 평가와 진단을 하기 위해 마련됐다. 발제는 김인희 대한민국도시포럼 사무국장과 박경현 국토연구원 연구위원, 우명제 시립대 교수가 맡는다.

김현수 대한국토도시계획학회 회장이 좌장을 맡아, 이재평 국토교통부 국토정책과장과 허승원 행정안전부 자치분권과장, 마강래 중앙대 교수, 하경준 경남연구원 연구위원, 최우람 광주전남연구원 연구위원, 장재호 대구경북연구원 연구위원, 백운성 충남연구원 연구위원이 참석한 토론도 이어진다.

세미나는 유튜브 채널 '도시TV'를 통해 송출될 예정이다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr