세종, 긴급차량 우선 신호 ‘효과’…4곳 추가 설치

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종 소방본부가 올해 ‘긴급차량 우선 신호시스템’을 추가 설치한다. 기존에 설치한 우선 신호시스템의 효과가 입증됨에 따라 영역을 확대한다는 취지다.

10일 세종 소방본부에 따르면 우선 신호시스템은 구급차, 소방차 등 긴급차량이 교차로를 정차 없이 우선 통과할 수 있도록 지원하는 것으로 화재 등 응급상황 발생 시 신호대기로 지체되지 않고 사고 없이 목적지에 도착할 수 있게 한다.

앞서 세종 소방본부는 2020년 조치원읍 교차로 12곳과 차량 14대에 우선 신호시스템 단말기를 설치한데 이어 지난해 신도심 내 교차로 11곳과 차량 17대에 단말기 설치를 마쳤다. 관내 상습 교통정체 교차로 23곳과 소방차량 31대에 긴급차량 우선 신호시스템을 구축한 것이다.

이를 통해 소방차량의 교차로 통과시간은 51.5%가 단축됐으며 지난해 11월 기준 목표시간(7분) 내 화재현장 도착률은 75%로 전국 평균 도착률 65.86%를 웃돌았다.

이러한 효과를 토대로 세종 소방본부는 올해 1억4500여만원의 예산을 들여 상습 정체 교차로 4곳에 긴급차량 우선 신호시스템을 추가로 설치할 계획이다.

세종 소방본부 김영근 대응예방과장은 “긴급차량 우선 신호시스템은 비상상황 발생 시 시민의 생명과 안전을 확보하는데 실질적인 도움이 되고 있다”며 “앞으로도 상습 정체 구간을 파악해 관련 시스템 추가 설치를 지속할 계획”이라고 말했다.

