합천군, 2022년 제1기 프로그램 수강생 모집

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 군민을 대상으로 오는 17일부터 19일까지 2022년 제1기 종합사회복지관 취미·건강프로그램의 수강생을 모집한다고 10일 밝혔다.

2022년 제1기 취미·건강프로그램은 2월 7일부터 5월 27일까지 4개월간 운영되며 이번에 수강생을 모집하는 프로그램은 ▲목공예 ▲서예 교실 ▲바둑교실 ▲홈패션 ▲요가 ▲필라테스로 총 6개 강좌, 14개 반이다.

신청 방법은 모집 기간 내 종합사회복지관 본인 방문을 통해서만 가능하며, 방문 시 신분증과 접종 완료 재임을 증명할 수 있는 종이증명서, 스마트폰 앱(쿠브, 카톡, 네이버 등), 예방접종 스티커 중 1개를 지참해야 한다. 모든 프로그램의 수강료는 무료이며 재료비는 본임 부담이다.

안영혁 체육시설 과장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 관련하여 복지관 프로그램이 안전하게 운영될 수 있도록 거리두기를 고려한 반별 수강인원 제한, 발열 체크 및 마스크 착용 등의 방역 수칙을 철저히 준수해 운영할 계획”이라고 말했다.

