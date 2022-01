김영록 전남지사, 고 배은심 여사 애도 "그 뜻 이어나갈 것"

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 고 이한열 열사의 어머니 고 배은심 여사의 별세에 애도를 표하며 “그 뜻을 이어가겠다”고 강조했다.

김 지사는 10일 추모 성명을 통해 “너무나 갑작스런 비보에 안타까움과 슬픔을 금할 수 없다”며 “존경하는 배은심 여사님의 명복을 빌며 200만 도민과 함께 깊은 애도를 표한다. 유가족분들께도 심심한 위로의 말씀을 전한다”고 말했다.

이어 “1987년 6월, 이한열 열사를 가슴에 묻으신 여사님께서는 남은 생을 이 땅의 인권 향상과 민주화에 헌신하셨다”면서 “민주화 집회가 열리는 곳이라면 어디든지 달려가셨고 고통받고 억압받은 이들의 따뜻한 어머니가 돼 주셨다”고 강조했다.

더불어 “전남도는 여사님의 숭고한 뜻을 이어받아 정의롭고 평화로운 세상을 만드는 데 최선을 다하겠다”면서 “여사님이 뿌리신 민주주의와 인권의 가치를 더욱 높여 ‘더 새롭고 더 행복한 으뜸 전남’을 꽃 피우겠다”고 다짐했다.

그러면서 “여사님께서 우리와 함께하셨던 시간은 크나큰 영광이었다”며 “그동안 이고 오신 무거운 짐을 이제 내려놓으시고 하늘나라에서 평생을 그리워하던 아들과 함께 편히 영면하시길 기원한다”고 덧붙였다.

