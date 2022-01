[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 고양이와 함께한 일상을 공개했다.

지난 8일 클라라는 자신의 인스타그램에 "HONEY"라는 해시태그와 함께 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 화려한 메이크업과 허리가 드러나는 티셔츠를 입은 채 하얀 고양이를 안고 있는 클라라의 모습이 담겼다. 고양이와 똑 닮은 이목구비가 돋보인다.

한편 지난 2019년 재미교포 사업가와 결혼한 클라라는 최근 영화 '대홍포'에 출연해 중국에서 화제가 된 바 있다.

