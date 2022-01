오아시스마켓, 국산 농축산물 판매 공로…농림축산식품부 장관 표창

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 10일 농림축산식품 산업 발전에 이바지한 공을 인정받아 김수희 대외법무이사가 농림축산식품부 장관 표창을 대표로 수상했다고 밝혔다.

오아시스마켓은 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사(aT센터)와 다양한 사업을 진행하며 국산 농축산물 판매 확장에 앞장섰다. 지난해 국산 농축산물 전용관 '농할갑시다'를 상시 운영하는 것을 시작으로 농공상기업 전용관인 '찬들마루'를 열고 중소 규모 농공상기업들의 판로 확대를 위해 노력했다. 국산 농·축가들이 급격히 성장한 온라인 채널에 진출할 수 있도록 돕는 '으랏차차 우리 농산물' 사업에도 참여했다.

오아시스마켓은 맞춤형 상품 컨설팅과 경쟁력 있는 상품에 대한 직매입 전환 등으로 농·축가의 매출이 35배 증가하는 등 고무적인 성과를 거뒀다고 설명했다. 코로나19로 급식이 중단돼 어려움을 겪던 친환경 급식 납품 농가들의 상품을 직매입 방식으로 판매하기도 했다.

김 이사는 "농·축가와 소비자가 만드는 상생을 통해 더 멀리 함께할 수 있는 유통 채널을 추구하고 있다"며 "앞으로도 유통업계의 오아시스가 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr