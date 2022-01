[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 문희준)는 화재가 증가하는 겨울철을 맞이해 음식점 화재 예방을 위해 각별한 주의를 당부한다고 10일 밝혔다.

음식점 화재는 중국음식점, 치킨집 등 기름을 많이 사용하는 곳에서 후드, 덕트, 벽면에 달라붙은 기름때에 조리과정에서 발생한 불티가 착화되어 발생하는 경우가 대부분이기 때문에 화재 예방을 위해서는 평소 주방 내부 관리가 중요하다.

음식점 화재를 예방하기 위해서는 ▲배출 덕트는 0.5mm 이상의 아연도금강판 이상의 내식성 불연 재료로 설치 ▲동물 또는 식물의 기름을 제거할 수 있는 필터 설치 ▲주방 후드 및 배기 덕트 기름때 주기적으로 청소와 같은 수칙을 지켜야 한다.

문희준 서부소방서장은 “주방 화재에 대한 적응성이 있는 K급 소화기를 비치를 통해 주방 화재 위험에 대비해주시기 바란다”고 말했다.

