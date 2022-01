[아시아경제 이민지 기자] 제닉 제닉 123330 | 코스닥 증권정보 현재가 6,020 전일대비 50 등락률 -0.82% 거래량 6,964 전일가 6,070 2022.01.10 15:12 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일 제닉, 105억 규모 단기차입금 증가 결정제닉, '코로나19' 여파로 중국 상하이법인 영업정지 close 은 박소은 대표이사의 사임에 따라 허남 대표이사 체제로 변경됐다고 10일 공시했다.

