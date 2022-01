[아시아경제 이민지 기자] 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 76,100 전일대비 1,900 등락률 +2.56% 거래량 991,159 전일가 74,200 2022.01.10 15:16 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온·셀트리온헬스케어, 자사주 1500억원 규모 매입한다[클릭 e종목] "렉키로나 수출 증가에…셀트리온헬스케어 4Q 실적 개선 전망"외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까 close 는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 500억원 규모로 자사주 취득을 결정했다고 10일 공시했다. 취득 예상 기간은 오는 11일부터 4월 10일까지다.

