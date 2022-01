[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 10일~31일 설 연휴를 맞이해 국내산 청정임산물을 판매하는 온라인 기획전을 연다고 10일 밝혔다.

기획전은 10일~31일 우체국 쇼핑몰, 17일~31일 네이버 쇼핑몰을 통해 각각 열린다. 기획전에서 판매될 임산물은 밤, 감, 도라지 등 제수용품과 잣, 오미자, 산양삼 등 700여개 상품이다.

산림청은 기획전 홍보와 임산물 판매 활성화를 위해 할인쿠폰 제공과 쇼핑몰 주요(메인) 광고, 홍보메시지 전달 등을 진행할 계획이다.

최병암 산림청장은 “코로나19 장기화로 어려움을 겪는 임업인에게 도움을 주고자 임산물 판매 기획전을 열게 됐다”며 “기획전을 통해 고품질 청정임산물을 저렴한 가격에 구매하는 기회를 갖길 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr