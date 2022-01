한국투자신탁운용, 베트남에 ETF 상장.. 현지 공략 본격화

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자신탁운용 베트남법인(KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT)이 베트남에 KIM VN30 상장지수펀드(ETF)를 10일 상장했다.

이 ETF는 한국투자신탁운용 베트남법인이 2020년 6월 출범한 이후 처음 출시한 상품이다. 호치민거래소에 상장된 대형주 30종목으로 구성된 VN30 지수를 추종하는 패시브 ETF다. 글로벌 기관, 개인투자자, 베트남 개인투자자 등의 베트남 시장 투자 수요를 흡수하기 위한 상품으로, 1년 총 보수가 0.55%로 베트남에 투자하는 국내외 ETF 중 가장 낮다.

베트남 증시는 개인 투자자의 투자 열기가 특히 뜨겁다. 베트남 국가증권위원회(SSC)에 따르면 베트남 주식시장에서 개인투자자의 거래대금 비중은 2019년 초 약 70%에서 지난해 약 85%로 증가했다. 지난해 신규 개설된 주식 계좌는 약 135만개로(11월 말까지 기준), 직전 3년 동안 만들어진 계좌 수의 합보다도 많다.

시장이 급성장하면서 패시브 상품에 대한 투자 수요도 높아지고 있다. 베트남 SSC에 따르면 지난 10월 말 순자산 기준 베트남 내수 펀드시장은 약 37억 달러 규모다. 이 중 ETF가 약 13억 달러로 35%를 차지한다. 펀드 수 기준으로는 SSC에 등록된 펀드 62개 중 8개가 ETF다. 시장 규모는 아직 작은 편이지만, 향후 ETF를 중심으로 성장 잠재력이 크다는 것이 한국투자신탁운용 측 판단이다.

현재 한국투자신탁운용 베트남법인의 운용자산 규모는 약 1조1962억원(지난 12월 31일 순자산 기준)으로, 베트남에 투자하는 글로벌 공모 및 일임펀드 운용사 중 상위권에 속한다.

윤항진 한국투자신탁운용 베트남법인장은 "베트남 내수 펀드 시장에서 입지를 다진 한국투자신탁운용 베트남법인은 높은 브랜드 경쟁력을 바탕으로 글로벌 투자자들의 베트남 투자 수요에 부응하고자 한다"며 "KIM VN30 ETF를 시작으로 향후 국내외 투자자에게 다양한 베트남 투자 상품을 제공해 베트남 내 최고의 운용사로 자리매김할 것"이라고 말했다.

