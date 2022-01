광주 서구, 21일까지 ‘평생학습관 프로그램’ 강사 모집

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 오는 21일까지 서구 평생학습관 정규 프로그램 강사를 공개 모집한다고 10일 밝혔다.

모집분야는 인문학당, 시민학당, 문화예술학당, 다모작학당, 서구학당 등 5대 분야, 20개 강좌 내외이며, 위드코로나 시대에 맞춰 대면과 비대면 온라인 교육을 병행해 운영한다.

신청 자격은 해당 분야 전공자 및 전문 자격증 소지자, 해당 분야 관련 강의 경력자 요건 중 1가지 이상 해당하는 광주 시민이면 누구나 가능하다.

신청은 서구청과 서구평생학습관 홈페이지에서 서류를 다운받아 평생학습관에 방문하거나 우편으로 신청하면 된다.

서구 관계자는 “이번 공개모집을 통해 배움을 원하는 이들에게 다양한 분야의 프로그램을 제공할 수 있을 것이다”며 “평생교육을 통해 위드코로나 시대를 살아가는 주민들에게 ‘평생교육으로 행복한 서구’를 만들겠다”고 말했다.

