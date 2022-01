예비 고1·2·3 모여라! … 경남교육청, 맞춤 진학 상담 시행

경남대입정보센터·서부대입정보센터 오는 11일부터



1:1 대면 맞춤 상담·진학 정보·EBS 입시자료집 제공

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남교육청이 겨울방학을 맞아 예비 고1, 2, 3학년 학생의 진학 설계에 도움을 주고자 진학 맞춤형 협업 프로그램 ‘알찬 겨울방학!! 예비 고1, 2, 3 학생·학부모를 위한 맞춤 진학 상담’을 실시한다.

상담은 1:1 대면으로 진행하며 장소는 창원시 성산구의 경남대입정보센터와 진주시 문산읍의 서부대입정보센터이다.

시간은 오후 4시부터 오후 9시까지이며 경남대입정보센터는 오는 11일부터 21일, 서부대입정보센터는 11일부터 14일까지 진행한다.

경남대입정보센터 누리집으로 신청하면 되며 사전 신청한 학생과 학부모 312명을 대상으로 개인별로 40분간 상담이 이뤄진다.

경남교육청은 학생들의 새 학년 준비와 진학 설계에 도움을 주기 위해 변화된 대입전형, 대학수학능력시험의 국어·수학 영역의 공통과 선택과목 고득점을 위한 학년별 학습법 등 학생?학부모가 궁금해하는 내용을 중심으로 상담한다.

도내 진학전문 교사로 구성된 대학 진학 전문위원단과 경남대입정보센터 상담교사들이 상담위원으로 참여하며 다양한 진학 정보를 제공할 예정이다.

상담에 참여한 학생에게는 2015 교육과정, 고등학교 생활과 대입전형 안내 사항 등이 수록된 한국교육 방송공사가 제작한 예비 고1?2?3 EBS 입시자료집도 제공한다.

홍정희 진로교육과장은 “맞춤형 진학 상담이 학생의 자기 주도적 진로 탐색과 진학 준비에 도움이 되기를 기대한다”며 “새 학기를 준비하며 겨울방학을 알차게 보내 자신감을 가지고 개학을 맞이하길 바란다”라고 말했다.

