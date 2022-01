3차 접종 70% 돌파 '담양군' 18세 대상 접종 시작

올해부터 만 12세 이상도 접종 대상, 방역패스는 예외

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 코로나19 백신 3차 접종률이 70%를 넘어선 담양군이 접종에 속도를 내고 있다.

10일 군에 따르면 이날 0시 기준 담양군은 41130명(89%)이 2차 접종을 완료했으며, 대상자 38922명 중 27285명(70.1%)이 3차 접종을 완료했다.

올해부터 만 12세 이상도 코로나19 예방접종 대상에 해당된다. 현재 시행 중인 12~17세 대상 접종과 동일하게 21일(3주) 간격으로 화이자 백신을 위탁의료기관에서 1·2차 접종받게 된다.

또 만 18세 대상 3차 접종을 시작한다.

대상은 주민등록상 2004년 1월1일~12월31일 출생자 중 2차 접종 후 3개월이 경과한 청소년이다.

당일 접종을 원할 경우, 카카오톡 또는 네이버 잔여백신 예약이나 의료기관 예비명단 등록을 통해 가능하며 접종일은 예약일 기준 일주일 후부터 선택할 수 있다.

접종 시에는 보호자가 동행해야 하며, 함께 동행하기 어렵다면 접종대상자 신분증과 보호자가 작성한 접종 시행 동의서, 예진표를 제출해야 한다.

군 관계자는 “코로나19 확진자 급증과 오미크론 변이 바이러스의 등장으로 3차 예방접종이 더욱 중요해졌다”며 “일상회복에 한걸음 더 다가가기 위한 군민의 적극적인 참여를 바란다”고 당부했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr