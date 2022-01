티웨이항공, 제주 노선 10% 할인 프로모션 실시

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공은 제주 노선을 이용하는 승객들에게 할인 행사를 한다고 10일 밝혔다.

탑승객은 이날부터 16일까지 티웨이항공 홈페이지와 모바일에서 항공권을 예약할 때 할인코드를 ‘GOJEJU’를 입력하면 운임의 10%가 즉시 할인 적용된다. 프로모션 대상 탑승 기간은 오는 3월 26일까지다.

티웨이항공은 김포~제주, 대구~제주, 청주~제주, 광주~제주, 부산~제주 등 5개 제주 노선을 하루 여러 차례 왕복 운항하고 있다.

최대 1만 원의 카드사 추가 할인 혜택도 제공한다. 이달 한 달간 NH농협카드로 5만원 이상 결제 시 5000원 할인, 10만원 이상 결제 시 1만원 할인되는 쿠폰을 발급받을 수 있다. 티웨이페이 삼성카드로 5만원 이상 결제 시 1만원 중복 할인도 가능하다.

티웨이항공 관계자는 "새해를 맞아 준비한 평일 여행족 이벤트로 실속 있는 제주 여행 준비를 추천한다"며 "추가 할인과 제휴 혜택까지 티웨이항공이 준비한 다양한 혜택을 누려보길 바란다"고 말했다.

