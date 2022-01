[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산항만공사(BPA)는 코로나19로 인한 혈액 수급난 해결에 앞장선 직원 3명을 ‘BPA 헌혈 히어로즈’로 선정해 시상했다.

‘BPA 헌혈 히어로즈’로 선정된 직원은 최근 3년 간 분기별 평균 1회 이상 헌혈에 참여했다.

BPA는 이들에게 천연재료로 만들어 쓰레기를 발생시키지 않는 친환경 칫솔, 치약, 샴푸바 등 선물세트를 상품으로 전달했다.

BPA는 지난해 7월 혈액 수급난 해결에 도움을 주고자 15개 기업과 ‘부산지역 헌혈 릴레이’에 동참했다.

부산항만공사 강준석 사장은 “부산항만공사가 연관업계와 봉사활동을 끊임없이 시행해 나눔문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr