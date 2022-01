고흥군, 2023년 해양수산사업 신청·접수 받아

2월4일까지, 고효율 어선 유류절감 장비지원 등 30여종

[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자] 전남 고흥군은 어업생산력을 강화해 어업인의 소득 증대에 기여할 목적으로 오는 2월 4일까지 2023년도 해양수산사업 신청 · 접수 받는다고 밝혔다.

지원대상 사업은 고효율 어선 유류절감 장비 지원사업, 고밀도부표 보급사업, 수산물(소형) 저온저장고 설치사업, 수산물 산지가공 시설사업 등 총 30여종이며, 기타 신규 개별사업도 신청 가능하다.

사업신청 대상자는 사업신청서, 사업계획서 및 기타 대상 사업별 관련서류를 작성하여 고흥군청 해양수산과, 읍·면사무소, 전라남도해양수산과학원 고흥지원 등을 통해 신청서를 접수하면 된다.

사업신청과 관련한 지원조건, 신청자격, 지원내용과 작성방법 등에 대한 자세한 내용 상담은 접수기관별 안내상담 창구를 이용하면 사업신청서 등의 작성요령을 상세히 안내 받을 수 있다.

제출된 신청서는 고흥군 수산조정위원회 심의를 거쳐 전라남도 및 중앙부처에 예산 요구할 계획이다.

고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자 sevenshim@asiae.co.kr