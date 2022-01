소노시즌, 새해맞이 '설프라이즈 프로모션' 실시

[아시아경제 김유리 기자] 대명소노시즌의 라이프스타일 브랜드 '소노시즌(SONO SEASON)'은 임인년 새해를 맞아 '설프라이즈 프로모션'을 실시한다고 10일 밝혔다.

소노시즌은 새해를 맞아 보다 건강하고 편안한 숙면을 위해 하루의 3분의 1 이상의 시간을 보내는 잠자리를 새롭게 꾸며보자는 취지로 이번 프로모션을 기획했다고 말했다.

소노시즌의 TV CF에서 만나볼 수 있었던 '스프링의 시즌에서 소노의 시즌으로'라는 문구에 맞춰 '매트리스 보상판매'를 실시한다. 기존에 사용하던 스프링 매트리스에서 소노시즌 메모리폼 매트리스로 교체 시 최대 45만원의 가격 혜택을 제공하며, 기존에 사용하던 매트리스는 간단하게 사진으로 증빙하면 된다. 이번 보상판매는 전국의 오프라인 매장 및 고객센터를 통해 주문 가능하다.

소노시즌 메모리폼 매트리스와 프레임 세트를 구매한 고객에게는 Q·K 사이즈 침대 구매 시 '어드밴스 메모리폼 필로우' 2개를, SS 사이즈 구매 시에는 필로우 1개를 사은품으로 증정한다. 추가로 매트리스를 구매한 모든 고객에게는 핸디청소기와 클리닝 롤러, 항균 스프레이가 포함된 14만원 상당의 '클리닝 세트'도 함께 제공한다. 그 밖에 메모리폼 필로우와 그래피놀 침구, 기타 커버류는 10% 할인된 가격으로 만날 수 있다.

