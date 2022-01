한남대-K-water, 산학협력 ‘국제논문 발표·특허등록’ 성과

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대와 한국수자원공사가 장기간 진행한 산학협력 연구를 토대로 국제논문 발표와 특허등록 성과를 냈다.

10일 한남대에 따르면 대학은 2014년부터 K-water연구원과 신소재공학과 교수진 간의 물환경 분야에서 협업관계를 유지해 왔다. 신소재공학과 학생들과 교수진, 수자원공사 연구진이 머리를 맞대 연구 아이디어를 발굴하고 융합연구를 진행하는 방식이다.

이를 토대로 양 기관은 최근 세계 최초로 ‘물환경 콘크리트 부착 소재 및 물환경 오염물질 제거’ 기술을 개발했고 2017년 특허출원, 2018년 국제저명학술지 발표, 2020년 국내 특허등록 완료 등의 성과를 올렸다.

특히 최근 양 기관은 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 주최한 ‘2021년 X-Corps 페스티벌’에 참가해 지방대학 중 유일하게 대상을 차지하는 저력을 과시했다.

대상을 수상한 힉생들은 ‘해양오염 복구를 위한 스폰지형 그라파이트 기반 코팅 흡수재 개발’ 과제를 수행했다. 이는 K-water연구원과 한남대의 공동 연구 성과로 미국화학회에서 발간하는 저명학술지(12월)에도 게재됐다.

