오병권 권한대행 "경기지역 미세먼저 철저 대응" 당부

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 오병권 경기도지사 권한대행이 9일부터 수도권과 충남 지역에 올해 첫 미세먼지 비상저감조치가 내려짐에 따라 31개 시군에 미세먼지에 대한 철저한 대응을 주문했다.

오 권한대행은 10일 오전 도내 31개 시군 부단체장과 긴급 영상 상황점검회의를 열고 "초미세먼지는 국민건강과 직결되는 문제"라며 "코로나19로 어려움에 처한 도민들이 미세먼지로 더 힘들어하지 않도록 미세먼지저감에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

이어 "미세먼지는 언제나 발생할 수 있으므로 고농도 계절관리제 기간에는 긴장의 끈을 놓지 말고 집중적인 관리를 해야 한다"면서 "도로청소 등 행정기관의 조치사항을 주민들이 체감할 수 있도록 하고 가급적 부단체장들이 직접 현장을 확인하는 등 미세먼지에 많은 관심을 가져 달라"고 강조했다.

경기도는 지난해 12월부터 배출가스 5등급 차량 운행제한과 대기배출 사업장 집중점검 등의 내용을 담은 제3차 미세먼지 계절관리제를 시행 중이다.

이번 비상저감조치에 따라 도내 146개 굴뚝자동측정기(TMS) 부착 사업장과 8118개 건설 공사장은 가동시간 단축이나 조정을 통해 오염물질 배출량을 줄여야 한다. 또 79개 소규모 공공사업장도 동참해야 한다.

도와 각 시군은 도로 청소, 사업장과 공사장 등을 대상으로 한 특별점검, 폐기물 불법소각 행위 등에 대한 집중점검 뿐만 아니라 배출가스 5등급 차량에 대한 운행제한도 지속적으로 실시할 계획이다.

한편 오 권한대행은 지난해 11월에도 도내 31개 시군 부단체장과 함께 영상 대책회의를 갖고 미세먼지 계절관리제 시행과 관련한 철저한 준비와 대응을 주문했다.

