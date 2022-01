부산시 2022년 투자유치 첫 주자 … 바이오헬스 기업 1800억원 유치

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 바이오헬스산업을 시작으로 2022년 투자유치에 본격적으로 시동을 걸었다.

부산시는 10일 오후 2시 시청에서 클리노믹스, 스킨메드와 1800억원 규모의 투자 양해각서(MOU)를 체결한다.

클리노믹스와 스킨메드는 금곡 도시첨단산업단지 내에 연구·개발과 업무시설을 각각 건립하고 시설에서 근무할 석·박사급을 포함한 130여명을 고용할 예정이다.

부산시는 두 회사가 성공적으로 정착할 수 있도록 체계적으로 지원한다. 시는 사업시행사와 협력해 부지 조성과 건축 등 관련 인허가 절차를 빠르게 추진해 나갈 예정이다.

클리노믹스는 인간게놈 전문기업으로 맞춤의료 혁신으로 세계적인 바이오 빅데이터 플랫폼 기업을 목표로 하는 강소기업이다.

회사는 게놈 기반 헬스케어, 액체생검 플랫폼, 암 진단·모니터링, 다중오믹스 기반 조기진단 서비스 등의 기술 개발과 사업 확장으로 미국과 유럽에 각각 현지 법인을 두고 있다.

2020년 12월에는 기술특례 상장으로 코스닥에도 입성했다.

스킨메드는 2020년 5월 부산시와 1100억원 규모 투자 양해각서를 체결한 아미코젠의 자회사이다.

회사는 우수의약품 제조와 품질관리 기준(KGMP) 제조업 허가를 받고 고기능 화장품 신소재를 개발·판매하는 강소기업이다.

신용철 아미코젠 대표이사는 “자회사인 스킨메드를 포함한 계열사별로 흩어져 있는 연구소를 금곡 도시첨단산업단지로 이전해 업무 효율성을 높이고 신규 바이오사업에 집중할 수 있는 기반을 마련할 것”이라고 말했다.

박형준 부산시장은 “부산에 미래를 선도하는 바이오헬스 기업 클리노믹스와 스킨메드의 투자 결정은 양질의 일자리 창출과 지역 경제발전, 그린 스마트 도시 구현에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

박 시장은 “기업이 계획한 성과를 달성할 수 있도록 부산시가 지원하겠다”고 말했다.

부산시는 작년 역대 최대규모인 3조6000억원의 투자유치 성과를 기록했으며 국내외 글로벌기업 23개 사를 유치하고 8400여명 고용을 창출하는 성과를 거뒀다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr