"좋은 영향력 고민"…임영웅, 수상 기쁨으로 임인년 포문

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 임영웅이 유의미한 소감으로 임인년(壬寅年) 새해를 열었다.

임영웅은 8일 서울 구로구 고척스카이돔에서 비대면 개최된 제36회 골든디스크 어워즈에서 베스트 솔로 아티스트상을 수상했다.

이날 임영웅은 "2022년을 이렇게 골든디스크와 함께 하게 돼 영광이고 좋은 상을 받게 돼 행복하다"며 "좋은 상을 받을 수 있게 해주신 영웅시대(팬카페) 분들 감사드린다"고 소감을 전했다.

그는 또 "요즘 그런 생각을 했다. 여러분께 더 사랑받기 위해 열심히 한다기보다, 노래하고 활동하는 게 많은 부분에서 좋은 영향력이 되고 있더라"고 했다.

그러면서 "좋은 영향력이 오래 이어지길 바라며 더 열심히 하겠다. 올해도 멋진 모습 보여드리기 위해 최선을 다하겠다. 좋은 영향력 많이 퍼트리겠다"고 전했다. 이어 "건강하고 행복하세요"라고 덧붙였다.

이날 임영웅이 열창한 '사랑은 늘 도망가'와 '별빛 같은 나의 사랑아' 무대는 네이버TV 톱100 1위에 오르며 높은 관심을 받았다. 아울러 공식 유튜브 채널 '임영웅'은 구독자수 128만 명을 돌파했고, 누적 조회수 11억 9000만 뷰를 기록하며 인기를 이어가고 있다.

한편 임영웅은 현재 정규앨범 준비에 한창이다.

