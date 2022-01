부산스포츠 알릴 분? … 부산시체육회, ‘제1기 부산스포츠 기자단’ 모집

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시체육회는 ‘제1기 부산스포츠 기자단’을 모집한다.

선발된 기자단은 부산 관내에서 열리는 스포츠 행사와 대회, 공공 체육시설을 현장 취재해 온·오프라인으로 시민과 체육인에게 홍보하는 역할을 올 연말까지 하게 된다.

연말에는 활동 실적을 종합 평가해 최우수 기자에게는 부산시체육회장 상을 수여한다.

체육회 측은 “부산에는 스포츠 행사가 다양하게 열리고 시민을 위한 체육대회가 많지만 정보가 부족해서 참여에 어려움을 겪는 시민이 많다”며 “체육행사와 대회, 체육시설에 접근성을 높여 부산체육에 대한 홍보와 관심을 유도하기 위해 ‘부산 스포츠 기자단’을 도입하게 됐다”고 말했다.

기자단 활동을 희망하는 대학생과 부산시민은 오는 2월 4일까지 부산시체육회 홈페이지에서 지원신청서를 내려받아 작성 후 담당자 이메일로 제출하면 된다.

선정 결과는 오는 2월 11일 부산광역시체육회 홈페이지에서 발표될 예정이다.

부산광역시체육회 장인화 회장은 “스포츠에 관한 관심과 열정을 가진 시민과 대학생이 기자단으로 많이 참여해 활력 넘치는 부산체육을 이루도록 바란다”고 말했다.

