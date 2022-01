[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 미래 소프트웨어(SW)인재 양성기반 마련을 위한 '소프트웨어 강사 양성과정'에 참여할 교육생 80명을 오는 17일까지 모집한다.

해당 교육과정은 올해 SW미래채움 사업의 일환으로 마련됐다.

올해 교육은 2월 말까지 총 160차 시로 진행되며 SW 분야 기본이론, 실습교육, 교수법으로 구성돼 있다.

세부 프로그램은 디지털 리터러시, 로봇 활용 SW교육, 인공지능 융합 교육 등이며 온ㆍ오프라인으로 진행된다.

교육 수료 후 평가를 통해 선발된 상위 60명은 SW미래채움 강사로 고용돼 오는 3월부터 12월까지 10개월 간 SW교육 기회가 부족한 도내 초ㆍ중ㆍ고 학생들을 대상으로 다양한 SW교육과 체험활동 등을 맡아 진행하게 된다.

교육 신청은 도내 거주 중인 구직자라면 누구나 신청 가능하다.

