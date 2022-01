[아시아경제 문혜원 기자]투썸플레이스는 새해를 맞아 23일까지 투썸하트 앱에서 ‘친구초대 챌린지’를 진행한다고 10일 밝혔다.

친구초대 챌린지는 투썸하트 앱에 친구를 초대해 초대받은 친구가 가입하면 경품을 증정하는 이벤트다. 투썸하트 앱 정회원을 대상으로 진행하며, 누적 친구 초대 수가 가장 많은 1000명에게 투썸의 인기 제품을 제공한다.

투썸하트 앱 이벤트 페이지에서 응모 후 카카오톡 초대장을 발송하고, 초대장을 받은 친구가 신규 회원 가입 시 추천인의 아이디를 입력하면 이벤트에 참여된다. 이벤트 기간 내 1번만 응모하면 추천인 아이디로 등록될 때마다 친구 초대 수가 누적 집계된다.

이벤트 경품은 스트로베리 초콜릿 생크림(22명), 떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림(220명), 아메리카노(R)(758명) 쿠폰이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr