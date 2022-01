버거킹, ‘앵그리 트러플 와퍼’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹이 새해 첫 신제품으로 ‘앵그리 트러플 와퍼’를 출시한다고 10일 밝혔다.

앵그리 트러플 와퍼는 새송이, 양송이, 만가닥, 포토벨로 등 네 가지 버섯에 블랙 트러플 머쉬룸이 함유된 엑스트라 버진 올리브오일을 첨가해 고급스러운 풍미를 즐길 수 있는 메뉴다. 여기에 그라나파다노 치즈와 유크림의 부드러움, 국내산 청양고추로 깔끔하게 매콤한 끝 맛의 조합으로 지루할 틈 없이 다채로운 맛을 선사한다.

앵그리 트러플 와퍼 단품은 7200원, 세트는 9200원에 구매가 가능하다. 100% 순 쇠고기 패티 대신 스테이크 패티로 즐길 수 있는 ‘앵그리 트러플 X’는 단품 8000원, 세트 1만원에 구매할 수 있다. 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 만나볼 수 있다.

한편 버거킹은 앵그리 트러플 와퍼의 홍보모델로 배우 성훈을 선정했다. 버거킹 측은 “성훈은 강렬한 카리스마와 부드러운 매력을 모두 갖춘 배우로, 트러플의 황홀한 풍미와 강렬한 매콤함을 동시에 갖춘 신제품의 이미지에 부합해 모델로 발탁하게 됐다”고 설명했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr