hy 온라인 몰 프레딧, '설 선물세트 기획전' 진행

[아시아경제 임혜선 기자] hy 온라인 몰 프레딧이 설 명절을 맞아 오는 28일까지 ‘2022 설 선물세트 기획전’을 진행한다고 10일 밝혔다.

기획전에는 건강식품부터 밀키트, 정육, 생활용품, 제수용품 등 다양한 제품으로 구성됐다. 프레시 매니저가 추천한 지역 특산물도 만나볼 수 있다. 1만원에서 7만원 이상 금액대별로 선물세트를 별도 구성해 예산에 맞춰 이용 가능하다. 최대 50%까지 할인 판매해 실속을 더했다.

비대면 시대에 맞춰 ‘선물하기’ 기능을 활용하는 고객도 늘고 있다. 주소지를 모르는 지인에게도 간편하게 감사한 마음을 전할 수 있어 특히 인기다.

hy는 선물하기 이용 시 전체 금액의 10%를 최대 1만원까지 추가 적립해 준다. 선물 받은 고객이 프레딧에 신규 가입할 경우 할인 쿠폰 3종을 별도로 지급한다.

프레시 매니저와 자체 물류망을 활용한 믿을 수 있는 배송 서비스도 강점이다. 원하는 날짜를 지정하면 연휴 전날까지 무료로 전달한다. 최대 10곳까지 배송지를 지정할 수 있어, 한 번의 결제로 여러 곳에 배송 가능하다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr