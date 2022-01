“또 하나 의료혁신 시작” … UNIST와 연세의료원 ‘스마트헬스케어’ 손잡았다

10일 UNIST서 게놈 분야 등 의과학·바이오메디컬 연구협력 협약식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 의료기술이 ‘AI’와 ‘IT’ 등 과학기술에 손을 내밀었다. 각 분야의 국내 대표급 2개 기관이 또 하나의 의료혁신을 향한 프로젝트에 뛰어들었다.

울산과학기술원(UNIST)과 연세대학교 의료원이 스마트 헬스케어 분야 공동 연구에 들어간다.

두 기관은 협력을 통해 관련 분야 연구역량을 강화하고, 의료기술 발전을 이끈다는 계획이다.

10일 오후 4시 UNIST 대학본부에서 UNIST-연세대학교 의료원 간 업무 협약식을 한다.

두 기관은 스마트 헬스케어 분야 공동연구과제 도출과 연구자 교류 활성화를 위한 기반 구축, 스마트 헬스케어 분야 연구와 기술발전을 위한 협력에 들어간다.

이들은 공동 연구비 2억원을 확보해 게놈과 의료영상분야를 주제로 ‘미숙아 신경학적 예후 예측을 위한 새로운 뇌자기공명영상 분석 모델 개발’, ‘공간 다중오믹스(Spatial Multiomics)를 활용한 선양낭포암 유전체 분석’ 등 총 9개 과제를 선정해 공동 연구에 착수했다.

이용훈 UNIST 총장은 “UNIST의 게놈 등 바이오분야 세계 수준의 기초 및 응용 연구역량과 연세대 의료원 임상의료 인력의 노하우를 결합해 스마트 헬스케어 분야의 새로운 의료기술을 개척할 것”이라고 말했다.

윤동섭 연세대학교 의료원 원장은 “AI와 IT기술을 접목한 의료기술 협력 연구로 의료현장의 난제를 해결하고 혁신적 의료기술을 개발하는 시작이 될 것”이라고 했다.

이날 협약식에는 UNIST 이용훈 총장, 이재용 부총장, 배성철 기획처장, 정웅규 바이오메디컬공학과장, 조형준 스마트 헬스케어 연구센터장과 연세대학교 의료원 윤동섭 의료원장, 유대현 의과대학장, 김철훈 의과대부학장, 임종백 교무부학장, 김철훈 연구부학장 등이 참석한다.

