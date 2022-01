28일까지 '설날 주방대전' 진행

프라이팬, 냄비, 그릇, 밀폐용기 등



[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 오는 28일까지 '설날 주방대전' 행사를 열고 프라이팬, 냄비, 그릇 등 다양한 주방용품을 최대 50% 할인한다고 10일 밝혔다.

주방용품 수요가 많아지는 설 명절을 앞두고 테팔 주방용품 전품목을 최대 30% 할인하며 10만·5만원 이상 구매시 각 1만원·5000원 상품권을 증정한다. 해피콜과 도루코 리빙 주방용품도 최대 30% 할인하고 7만·5만원 이상 구매 시 각 1만원·5000원 상품권을 증정한다. 이밖에도 덴비 식기 균일가, 포트메리온 식기 행사카드 균일가 행사도 진행한다. 락앤락과 글라스락 밀폐용기 23종도 최대 50% 할인가에 구매할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr