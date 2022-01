CJ온스타일, IT 개발 경력사원 대규모 채용 실시

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 창사 이래 최대 규모의 정보기술(IT) 인력 공개 채용으로 디지털 역량 강화에 속도를 낸다고 10일 밝혔다.

이번 채용은 세 자릿수 모집 규모로 ▲플랫폼 개발 ▲프론트엔드 개발 ▲애플리케이션(앱) 개발 ▲백엔드 개발 등 IT 개발, 정보보안, e서비스기획에 관련된 총 16개 분야의 경력 인재를 충원한다.

IT 개발 직무의 채용 프로세스는 별도의 서류전형 없이 코딩 테스트로 지원자를 1차 평가하고, 이후 면접 전형을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 지원 신청은 CJ그룹 채용 사이트의 ‘CJ ENM 커머스부문 IT개발 및 서비스 기획 경력 채용’을 통해 접수할 수 있다. CJ온스타일은 지난 4일부터 모집을 시작해 현재 상시 채용을 진행 중이다.

최근 CJ온스타일은 디지털 기반의 모바일 사업 경쟁력 강화를 위해 내·외부적으로 빠르게 변화하고 있다. 신속한 디지털 혁신을 꾀하기 위해 기존 e커머스 조직을 보다 세분화해 각 분야의 전문 인력을 배치했다. 지난해 9월에는 온·오프라인 커머스의 IT전문성을 보유한 이영아 DT(Digital Trasnformation) 추진 담당을 새로 영업했고, 유연한 업무 체계와 효율적인 조직 변동이 이뤄졌다.

CJ온스타일 관계자는 “향후에도 디지털 경쟁력 강화를 위해 IT 인재 충원은 물론 직·간접 투자나 인수합병(M&A) 등의 공격적인 역량 강화를 지속할 예정”이라며 “우수 역량을 갖춘 의욕적인 IT 전문가와 함께 모바일 사업자 전환의 패러다임 시프트를 성공적으로 이뤄낼 것”이라고 말했다.

