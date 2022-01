GS25, 무인점포 원격관리 솔루션 ‘무인이오’ 도입

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 업계 최초로 무인 편의점의 출입관리, 제어, 방범 관제 등 점포 관리가 가능한 모바일 원격관리 솔루션 ‘무인이오’를 선보인다고 10일 밝혔다.

무인이오는 오는 11일부터 전국에 운영 중인 무인편의점에 도입된다. 실시간으로 출입 내역 확인, 출입문 일시적 개방, 출입 인증 단말기 오류시 재부팅, 점포 스피커 음량 조절, 방범 관제, 점포 방문 정보 이력 검색 및 특이 사항 알람을 이용할 수 있다.

경영주는 스마트폰에서 무인이오 애플리케이션(앱)을 통해 실시간으로 점포를 원격 제어·관제를 함으로 점포 장애 발생 시 대응 시간을 최소화하고, 고객의 점포 이용에 불편함을 최소화 할 것으로 기대된다. 향후 경영주·근무자·고객 등 현장의 의견을 청취 후 불편사항과 추가 요청 사항에 대한 업데이트와 다양한 기능 추가를 통해 최고의 스마트 편의점 구현을 위한 원격 관리 솔루션으로 육성해 나갈 계획이다.

GS25 관계자는 “지속적으로 증가하고 있는 무인점포의 안정적이고 편리한 운영을 위해 업계 최초 스마트폰으로 컨트롤이 가능한 점포 관리 솔루션을 개발했다”며 “경영주들의 보다 편리하고 효율적인 점포 운영을 위해 향후에도 첨단 IT기술을 접목한 다양한 솔루션을 개발할 계획”이라고 말했다.

